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04:52, 10 декабря 2022Россия

Брат умершей после секса россиянки рассказал свою версию случившегося

В Екатеринбурге брат умершей после секса девушки рассказал свою версию случившегося

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге брат умершей после полового акта 19-летней девушки заявил, что причиной смерти родственницы стал инфаркт. Об этом сообщает портал E1.RU.

Он заверил, что у его сестры было больное сердце, и никаких наркотиков девушка не употребляла. По его словам, приехавшие в ее квартиру после случившегося медики взяли анализ крови, который показал отсутствие запрещенных веществ.

«Случай смерти был очень странным, поэтому сразу проверяли на наркотики, но ничего не нашли», — рассказал брат покойной.

О смерти россиянки после полового акта с 21-летним коллегой стало известно 4 ноября. Молодые люди занялись сексом, после чего самочувствие екатеринбурженки резко ухудшилось. Молодой человек рассказал, что после этого девушка ушла в туалет, где начала терять сознание. Он сразу же вызвал скорую, но приехавшие на место медики констатировали летальный исход.

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Марина Совина
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