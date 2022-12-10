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04:29, 10 декабря 2022Мир

Cуд в США вынес приговор экс-полицейскому по делу Флойда

АВС: суд США приговорил экс-полицейского Кенга к 3,5 годам лишения свободы по делу Флойда

Фото: pixabay.com

Суд в США вынес приговор бывшему полицейскому Джею Кенгу, участвовавшему в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Он получил 3,5 года лишения свободы за пособничество в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает телеканал ABC.

Речь идет об экс-полицейском, который «стоял на коленях на спине Джорджа Флойда во время его ареста в мае 2020 года». По данным телеканала, Кенг «признал себя виновным по одному обвинению в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству второй степени в октябре в рамках соглашения с прокурорами».

По данным Reuters, Кенг будет отбывать два срока параллельно, в июле его приговорили к трем годам тюрьмы «по федеральным обвинениям, связанными с убийством Флойда».

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Задержанный жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. 21 апреля 2021 года присяжные признали Шовина виновным в преступлении и приговорили к 22,5 годам тюрьмы.

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Марина Совина
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