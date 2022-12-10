Исчезнувшего 10 лет назад мужчину нашли мертвым под новым именем

NBC: в США пропавшего без вести мужчину спустя 10 лет нашли мертвым под другим именем

В США пропавшего без вести мужчину спустя десять лет нашли мертвым под другим именем. Об этом сообщает телеканал NBC.

Последний раз Роберта Хоагланда видели утром 28 июля 2013 года на заправке в городе Ньютаун в штате Коннектикут. Его близкие обратились в полицию на следующий день, когда мужчина не встретил родственников в аэропорту и не появился на работе.

В его доме правоохранители нашли бумажник, лекарства и мобильный телефон пропавшего. Следов самого Хоагланда найти не удалось. Дело числилось вплоть открытым до понедельника, 5 декабря. Полицию округа Салливан в штате Нью Йорк вызвали на «несвоевременную смерть». Опознать тело правоохранители не смогли, зато при в доме нашли документы на имя Роберта Хоагланда.

Прибывшие из Коннектикута полицейские подтвердили личность скончавшегося. Сообщается, что мужчина умер в возрасте 59 лет. Он проживал в штате Нью-Йорк под новым именем примерно с ноября 2013 года.

Родственники мужчины признались, что раскрытие исчезновения спустя столько лет «оставило больше вопросов, чем ответов».

