Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:58, 10 декабря 2022Мир

Исчезнувшего 10 лет назад мужчину нашли мертвым под новым именем

NBC: в США пропавшего без вести мужчину спустя 10 лет нашли мертвым под другим именем

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США пропавшего без вести мужчину спустя десять лет нашли мертвым под другим именем. Об этом сообщает телеканал NBC.

Последний раз Роберта Хоагланда видели утром 28 июля 2013 года на заправке в городе Ньютаун в штате Коннектикут. Его близкие обратились в полицию на следующий день, когда мужчина не встретил родственников в аэропорту и не появился на работе.

В его доме правоохранители нашли бумажник, лекарства и мобильный телефон пропавшего. Следов самого Хоагланда найти не удалось. Дело числилось вплоть открытым до понедельника, 5 декабря. Полицию округа Салливан в штате Нью Йорк вызвали на «несвоевременную смерть». Опознать тело правоохранители не смогли, зато при в доме нашли документы на имя Роберта Хоагланда.

Прибывшие из Коннектикута полицейские подтвердили личность скончавшегося. Сообщается, что мужчина умер в возрасте 59 лет. Он проживал в штате Нью-Йорк под новым именем примерно с ноября 2013 года.

Родственники мужчины признались, что раскрытие исчезновения спустя столько лет «оставило больше вопросов, чем ответов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США отказались запрещать Киеву наносить удары по территории России
Лидер известной рок-группы назвал главные черты сегодняшних рок-н-ролльщиков
В Пентагоне заявили о рисках передачи дронов Украине
Российский командир заявил об уничтожении опорных пунктов ВСУ
Пожарный попал под обрушение на месте пожара в старинной усадьбе в Москве
Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы попал на видео
МИД назвал условие для возобновления прямых полетов в Грузию
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ
Психолог предупредила об опасности гонки за успехом
Джеймс Кэмерон сравнил спецэффекты в «Аватаре 2» и фильмах Marvel
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.