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16:55, 10 декабря 2022Россия

При взрыве газового баллона в российском гараже погиб человек

В Новосибирске при взрыве газа и обрушения конструкций в гараже погиб мужчина

Фото: СК РФ

В Новосибирске при взрыве газового баллона в гаражном кооперативе погиб человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным правоохранителей, ЧП произошло в гаражном кооперативе в Кировском районе города. Из-за взрыва обрушилась конструкция нескольких гаражей.

Сотрудники экстренных служб нашли тело мужчины под завалами. В настояшее время следователи выясняют обстоятельства случившегося.

С начала декабря в России произошла серия взрывов газа в помещениях. В частности, 4 декабря взрыв газа случился в Нижневартовске — погибли девять человек, в городе после ЧП ввели режим ЧС муниципального характера и объявили траур. 5 декабря газовоздушная смесь взорвалась в жилых домах в Ярославле, Нижнем Новгороде и Воронежской области. 6 декабря газовый баллон взорвался в Омской области, 7 декабря — в Ростовской области.

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Анастасия Шейкина
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