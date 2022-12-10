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14:26, 10 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 10 декабря
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 10 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки на купянском направлении российские военные уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на краснолиманском направлении — до 60 военных, на южно-донецком — до 40. В районе населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике (ДНР) была ликвидирована группа украинских диверсантов. На краснолиманском направлении российские военные совершили две контратаки, в результате Украина потеряла до 60 человек.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 341 самолет, 181 вертолет, 2647 БПЛА, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7534 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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