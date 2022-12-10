Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 10 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 10 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки на купянском направлении российские военные уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на краснолиманском направлении — до 60 военных, на южно-донецком — до 40. В районе населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике (ДНР) была ликвидирована группа украинских диверсантов. На краснолиманском направлении российские военные совершили две контратаки, в результате Украина потеряла до 60 человек.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 341 самолет, 181 вертолет, 2647 БПЛА, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7534 единиц специальной военной автомобильной техники.