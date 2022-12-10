В российском городе силовики нашли следы деятельности украинских экстремистов

В российском городе Мелитополе силовики нашли следы деятельности украинских экстремистов

В городе Мелитополе Запорожской области, который в составе региона стал частью России осенью 2022 года, сотрудники силовых структур нашли следы экстремистского движения «Крымская сотня», являющегося подразделением террористической группировки «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель силовых структур, правоохранители установили, что один из жителей Мелитополя ранее служил в подразделениях украинских боевиков. В ходе осмотра его дома оперативники нашли материалы «Крымской сотни» и «Правого сектора», а также листовки и стикеры с нацистской символикой.

«Следы "Крымской сотни" были обнаружены на территории Мелитополя впервые», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что помимо этого в доме были обнаружены флаг Украины, комплект формы украинских войск, литература для разведывательно-диверсионной деятельности и другие материалы экстремистского характера. Кроме того, силовики нашли боеприпасы к пулемету Калашникова.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — были приняты в состав России 30 сентября после подписания президентом страны Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о возвращении данных территорий юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.