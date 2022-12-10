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10:08, 10 декабря 2022Интернет и СМИ

В США связали победу Украины с угрозой начала ядерной войны

Аналитик Кларк: победа Украины может привести к ядерной войне с Россией

Фото: LIBKOS / AP

Победа киевского режима в украинском конфликте может привести к ядерной войне с Москвой, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, написал аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.

«Если выражаться словами [президента США Джо] Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным», — связал два события Кларк.

Цели украинского лидера Владимира Зеленского, связанные с полным возвращением территорий страны, больше не совпадают с целями США, так как Россия предупредила, что может использовать ядерное оружие для защиты своих земель. Администрация Байдена стремится этого избежать, подчеркнул аналитик.

По мнению Кларка, Вашингтону следует пересмотреть стратегию поддержки Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в ядерную войну. Полное восстановление суверенитета Украины не стоит возможной угрозы ядерной войны, а сотрудничество с Россией более ценно. Автор статьи призвал США повлиять на киевский режим, чтобы он был более готовым и открытым к мирным переговорам с Москвой.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу предупредил, что поставляемая Западом на Украину техника оказывается на черном рынке в других частях света, что может привести к эскалации других конфликтов.

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Варвара Кошечкина
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