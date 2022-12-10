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23:53, 10 декабря 2022Мир

Виктор Бут назвал ситуацию на Западе самоубийством цивилизации

Вызволенный из тюрьмы в США Бут назвал ситуацию на Западе самоубийством цивилизации
Виктор Бут

Виктор Бут . Фото: РИА Новости

Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации. Об этом он заявил в интервью RT.

«То, что происходит на Западе — это просто самоубийство цивилизации», — сказал россиянин. По его словам, если это не прекратится хотя бы на территории незападного мира, то вся планета «совершит самоубийство».

Он также напомнил о ситуации в Африке, заявив, что не ожидает конфликта США и России из-за противостояния Восток-Запад на этом континенте.

Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину Бут не признал. Обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы.

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Марина Совина
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