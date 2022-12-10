Вучич призвал Косово создать обещанное Сообщество сербских муниципалитетов

Президент Сербии Вучич призвал Косово создать Сообщество сербских муниципалитетов

Президент Сербии Александр Вучич выступил с призывом к властям самопровозглашенной республики Косово выполнить данное ранее обещание и создать Сообщество сербских муниципалитетов, сообщает ТАСС.

«Не рассматривается обсуждение новых договоренностей, пока не будет выполнено условие создания Сообщества сербских муниципалитетов. Приштина однозначно должна выполнить то, что подписано», — заявил сербский лидер.

Ранее он рассказал, что косовоалбанские власти в Приштине подадут запрос о членстве в Евросоюзе (ЕС) в четверг, 15 декабря. По словам политика, это является нарушением норм Европейского союза и достигнутых ранее соглашений, в том числе в Вашингтоне.