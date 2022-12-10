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13:46, 10 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 10 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и Ольха

Минобороны: в Запорожской области уничтожены 10 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, снаряды были сбиты в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области.

Также за прошедшие сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах Еленовки, Благовещенки и Валерьяновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины, которые располагались в районе населенного пункта Владимировка. В ведомстве уточнили, что потери среди украинских войск составили порядка 40 человек.

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Варвара Кошечкина
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