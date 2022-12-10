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08:55, 10 декабря 2022Россия

Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы попал на видео

«112» опубликовал видео пожара в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы
СюжетПожар в Москве

Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Уточняется, что возгорание произошло в усадьбе Лопухиных конца XVII века, где ранее располагался Музей Рерихов. Здание было передано Пушкинскому музею.

Ранее сообщалось, что загорелись перекрытия старинного здания в Малом Знаменском переулке. Площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.

Марина Совина
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