Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы попал на видео

«112» опубликовал видео пожара в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы

Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Уточняется, что возгорание произошло в усадьбе Лопухиных конца XVII века, где ранее располагался Музей Рерихов. Здание было передано Пушкинскому музею.

Ранее сообщалось, что загорелись перекрытия старинного здания в Малом Знаменском переулке. Площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.