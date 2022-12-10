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22:35, 10 декабря 2022Бывший СССР

Жителей Киева предупредили о возможных проблемах с водоснабжением

«Страна.ua» призвала жителей Киева запасти воду из-за возможных проблем с водоснабжением

Фото: Unsplash

Жителям Киева грозят проблемы с водоснабжением при новых ударах по энергетическим объектам Украины и долгом отсутствии электричества. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание предупредило, что в случае массированного удара по объектам энергетики и длительного отключения света, «Киевводоканал» не сможет обеспечить автономную работу оборудования, необходимого для подачи воды. Из-за возможных проблем с водоснабжением жителей украинской столицы призвали запастись этим ресурсом.

«Поэтому украинцам советуют готовиться к разным сценариям — запасаться водой для бытовых и технических нужд», — подчеркивается в публикации.

По данным «Киевводоканала», в городе создадут пункты разлива воды. Организация также приобретает генераторы необходимой мощности для обеспечения централизованного водоснабжения Киева в чрезвычайных ситуациях.

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Марина Совина
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