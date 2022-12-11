Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:07, 11 декабря 2022Россия

Россиянам назвали условия возврата товара без чека

Общественный деятель Егармин: можно вернуть товар без чека, если факт покупки подтвержден

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Сопредседатель Общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Еграмин назвал условия, при которых россиянин может вернуть товар в магазин без чека. Его слова приводит радио Sputnik.

По словам эксперта, это возможно, если факт покупки подтверждается как-то иначе, чем платежным документом в бумажном или электронном виде.

«Однако приобретение товара в конкретном магазине можно доказать и другими способами, включая свидетеля, который может подтвердить, что покупка была совершена в данном магазине», — пояснил Егармин.

Он добавил, что некоторые категории товаров обмену и возврату не подлежат. Это вредства личной гигиены, нижнее белье и лекарство. Все остальное можно вернуть или поменять на тех условиях, которые содержатся в законодательстве, причем, как в обычных магазинах, так и при онлайн-покупке.

Ранее стало известно, что большинство россиян хотели бы при возврате онлайн-покупки получать обратно потраченные деньги, а также искренние извинения и денежную компенсацию. В таком желании признались 73 процента участников опроса, который провело аналитическое агентство А2:Research.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
Названа главная опасность нездорового питания в детском возрасте
Назван способ увеличить отпуск до 45 дней
Россиянам назвали условия возврата товара без чека
Стало известно о требовании 12 стран ЕС снизить потолок цен на газ
Вучич сообщил о рекордном числе нападений на косовских сербов
Назван помогающий сохранить фигуру ингредиент для кофе
На Украине переименуют названный в честь советского генерала город
Россиян предупредили об опасном способе согреться на морозе
Названа выигравшая от потолка цен на российскую нефть страна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.