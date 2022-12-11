Продавцы авиабилетов назвали самые популярные направления в 2022 году

В России в 2022 году зафиксировали заметный рост спроса на билеты в Таджикистан и Армению

Заметный рост спроса на билеты в Таджикистан, Киргизию и Узбекистан в 2022 году зафиксировали аналитики сервиса по покупке билетов «Туту.ру». Самые популярные направления, указанные продавцом авиабилетов в соответствующем отчете, приводит РБК.

В топ-10 спроса, уточнили в сервисе, также вошли Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия. При этом на Таджикистан приходится наибольшая доля пассажиров, вылетавших из России за границу в 2022 году — 17,22 процента, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 4,89 процента. Средний чек на билет туда и обратно при этом увеличился на 11 процентов — он составил в 2022 году 27 611 рублей.

Подавляющая доля спроса, около 86 процентов, приходится на внутренние рейсы, однако она снизилась по сравнению с прошлым годом, когда составляла 92,6 процента. В ближнее зарубежье, продолжили аналитики, в 2022 году из России вылетали в два раза чаще, чем в 2021 — эта доля выросла с 5,7 до 11,4 процента. Двойной рост зафиксирован и в категории «Дальнее зарубежье» — с 1 процента в 2021 году до 2 процентов в 2022 году. В Европу вылетали 0,5 процента пассажиров, тогда как в 2021 году эта доля составляла 0,7 процента. «Связана такая динамика с тем, что появилось больше прямых рейсов в страны ближнего зарубежья, а в Европу их доля, напротив, заметно сократилась», — назвали причину изменения показателей в сервисе.

В сервисе OneTwoTrip также отметили рост спроса на полеты в страны ближнего зарубежья в 2022 году. «Например, востребованность Таджикистана возросла более чем в четыре раза (доля заказов в 2021 году составляла 2,9 процента), а Казахстана ― в пять раз (доля 2021-го — 1,1 процента)», — уточнили пресс-службе сервиса. По данным этой компании, самым популярным зарубежным направлением оказалась Армения (18,4 процента), на втором месте расположилась Турция (14,6 процента), на третьем — Таджикистан (11,9 процента). В топ-10 OneTwoTrip также вошли Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, ОАЭ и Таиланд.

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