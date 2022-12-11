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03:55, 11 декабря 2022Экономика

В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти

Генсек ОПЕК аль-Гайс: соглашение играет важнейшую роль в развитии мирового рынка нефти

Фото: Pixabay

Соглашение ОПЕК+ спустя шесть лет после его заключения 10 декабря 2016 года играет важнейшую роль в развитии мирового рынка нефти и обеспечении энергетической стабильности. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс, его слова приводятся на сайте организации.

«Шесть лет спустя она продолжает играть ключевую роль в поддержании стабильности на рынке, необходимой для роста и развития, а также в привлечении необходимых инвестиций в энергобезопасность», — заявил генсек.

Аль-Гайс подчеркнул, что соглашение, заключенное между странами-членами ОПЕК и 11 государствами, не входящими в организацию, стало основой для взаимодействия 23 нефтедобывающих стран на основе взаимного уважения, доверия и диалога.

По его словам, приверженность участников ОПЕК+ принципам стабилизации рынка нефти особенно ярко проявилась в период его резкого сокращения на фоне пандемии коронавируса. Совместными усилиями поддерживался процесс восстановления, что было признано на уровне мировых правительств и международных организаций.

Ранее стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти отказалась менять политику после введения странами G7 и Европейского союза (ЕС) потолка цен на российскую нефть.

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Марина Совина
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