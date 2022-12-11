Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 288 грузовиков

Власти Кубани заявили, что в очереди на Керченскую переправу находятся 288 грузовиков

В очереди на Керченскую переправу сейчас находятся 288 грузовиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Большегрузы стоят на накопительной парковке Ильич. При этом водителям, которые перевозят продукты и товары первой необходимости, выдают пропуска в первую очередь.

По данным властей Кубани, за минувшие сутки в порт Керчь доставили 192 автомобиля.

О том, что с 11 декабря по Крымскому мосту перестанут пускать грузовики грузоподъемностью более 1,5 тонны, стало известно 10 декабря. Водителям данных транспортных средств посоветовали при пересечении Керченского пролива выбрать для проезда альтернативный маршрут или пользоваться паромной переправой.

При этом по мосту продолжают ездить легковые автомобили и автобусы.

8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП четыре человека погибли.