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11:07, 11 декабря 2022Россия

Россиянин вручил польскому послу коллаж со снесенными советскими памятниками

В Иркутске блогер вручил коллаж со снимками снесенных советских памятников польскому послу

Фото: Shutterstock

В Иркутске блогер Денис Букалов вручил послу Польши Кшиштофу Краевскому коллаж со снимками снесенных по инициативе Варшавы советских памятников, посвященных Красной армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в галерее «Диас» на открытии выставки художника Вячеслава Скроминского в рамках проекта «Из Польши, с любовью», посвященного работам сибирских художников с польскими корнями. Посетитель подошел к послу и вручил ему фотоколлаж.

Позже блогер объяснил, что поступил деликатно и культурно, в отличие от тех поляков, которые облили красной краской российского посла Сергея Андреева 9 мая.

При этом организатор выставки Диана Салацкая раскритиковала поступок россиянина. «Мое глубокое убеждение, что искусство должно оставаться вне политики. В Сибири веками мирно сосуществуют самые разные национальности, и разжигание, особенно в наше время, всякого рода вражды настолько безответственно, что я даже не могу подобрать слов к оценке этого поступка», — отметила она.

В Иркутской области польская диаспора формировалась на протяжении нескольких веков. Она возникла из-за большого количества ссыльных и репрессированных уроженцев Польши, которых отправляли в Сибирь. Сейчас в регионе проживает примерно три тысячи поляков.

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Елизавета Новикова
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