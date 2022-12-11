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14:33, 11 декабря 2022Силовые структуры

Кикбоксер напал с кулаками на девушку-бармена в Петербурге

В Петербурге кикбоксер избил девушку-бармена и попытался выстрелить в нее из травмата

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге представившийся чемпионом мира кикбоксер Игорь Мамонтов напал на девушку-бармена и избил ее в помещении для сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел около семи часов утра в заведении на Невском проспекте. Бойцу не понравилось что-то в поведении сотрудницы бара, после чего он дважды попытался выстрелить в нее из травматического пистолета. Тот дал осечку.

Тогда мужчина напал на жертву с кулаками в подсобке, повалил на пол и жестоко избил. После этого девушку госпитализировали с ранами на лице.

В 2017 году кикбоксера уже задерживали за нападение на людей — тогда он с другом избил отдыхающих в подмосковном пансионате. Когда на место прибыли полицейские, товарищи напали и на них. Задержать спортсмена и его друга удалось только бойцам ОМОН.

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Елизавета Новикова
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