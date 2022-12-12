Российских заключенных решили отправлять в колонии из-за нехватки мест в СИЗО

ОНК: заключенных этапируют еще до вступления приговора в силу из-за нехватки мест в СИЗО

Из-за нехватки мест в СИЗО заключенных этапируют еще до вступления приговора в силу. Об этом сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости.

Дружинина рассказала, что по правилам до вступления приговора в силу человек должен содержаться в СИЗО, однако не прописано, в каком регионе. Поэтому осужденных направляют в разные города. И это не для того, чтобы сделать им хуже, а чтобы изоляторы не были сильно переполнены.

Отмечается, что фигурантов дел могут переводить даже в такие дальние регионы как Новосибирск или Омск. В таком случае родственникам тяжело добираться на короткие свидания или передавать что-то. Еще одной проблемой может стать отправка к заключенному адвоката. Не у всех есть материальная возможность оплатить такую поездку защитнику, а менять адвоката на стадии рассмотрения суда сложно.

«Конечно, все это существенно ограничивает права граждан. Мы с этим боремся, но пока не будет решена проблема перелимита, останутся такие ситуации», — заявила зампред комиссии.

