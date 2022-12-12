ЕС увеличит бюджет финансирующего оружие для Украины фонда

ЕС увеличит на 2 млрд евро бюджет Фонда мира, из которого финансируют оружие для Украины

Европейский союз (ЕС) решил увеличить бюджет Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия Украине, на два миллиарда евро. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Согласно документу, Совет ЕС договорился об обеспечении устойчивости фонда. «В частности, принято решение об увеличении общего финансового потолка на два миллиарда евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе», — сказано в заявлении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что это решение обеспечит ЕС финансирование для продолжения оказания военной поддержки вооруженным силам партнеров сообщества. «Менее чем за два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Он полностью изменил то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее», — высказался он.

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создали в марте 2021-го для повышения способности ЕС предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Его бюджет в период с 2021 по 2027 год должен был составлять около 5,7 миллиардов евро.