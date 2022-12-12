Конституцию России презентовали на языке жестов

Конституцию России показали в синхронном и смысловом переводах

Презентовано первое в России издание Конституции России для людей с ограничениями слуха в переводе на русский жестовый язык, созданное специалистами Российского государственного социального университета (РГСУ). Под каждой статьей основного закона указаны два QR-кода, они направляют к видеороликам с синхронным и смысловым переводом на русский жестовый язык. Об этом сообщил ректор РГСУ Андрей Хазин.

«Я хочу вам представить, это первый сигнальный экземпляр. Как он выглядит для чтения — после каждой статьи есть два QR-кода, один из которых является синхронным переводом, то есть, тем переводом, который бытовой, но он не дает точного, в нюансах, юридического понимания. А вот второй — это жестовый язык, который именно дает понимание нюансов. По нашим подсчетам, к этой категории с нарушениями слуха относятся около 13 миллионов человек в стране, и при этом надо помнить, что, по разным оценкам, около полутора процента людей рождаются глухими, еще приблизительно столько же становятся такими в течение первых трех лет жизни», — сказал он.

Хазин уточнил, что любой смартфон позволяет перейти по QR-кодам. Издание, адаптированное для слабослышащих граждан, будет доступно на сайте университета, в бумажном виде его распространят в специализированных организациях.

Ректор добавил, что специалисты университета начали переводить Конституцию на русский жестовый язык в феврале этого года. По его словам, они продолжат работу в этом направлении, запланирован перевод и других важных юридических текстов, таких как Гражданский, Трудовой и Семейный кодексы.

«Та работа, которая сейчас идет в части юридических важнейших документов, это важное направление, потому что люди смогут более юридически обоснованно защищать свои права. Будут иметь возможность опираться не просто на желание, а на знание законов», — пояснил зампредседателя Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Федотов.

В проекте создания Конституции для граждан с ограничениями слуха были задействованы десятки научных сотрудников.

«Работа была очень непростой. Сначала мы провели предпереводческий анализ, изучили всю Конституцию, все статьи. Отсматривали каждый кадр, исправляли, потом выключали звук и просматривали, возможно ли перевести точно, воспринимается или не воспринимается глухим человеком», — рассказала переводчик русского жестового языка Татьяна Глоба.