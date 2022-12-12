Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:48, 12 декабря 2022Забота о себе

Звезда «Друзей» рассказала о переживаниях из-за коллег на съемках сериала

Актриса Лиза Кудроу считала себя толстой и хотела похудеть во время съемок «Друзей»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

59-летняя американская актриса и звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу рассказала, что во время съемок сериала «Друзья» считала себя толстой и постоянно хотела похудеть, чтобы соответствовать своим коллегам по проекту. О переживаниях артистки из-за восприятия собственной фигуры сообщило издание People.

Кудроу призналась, что в старших классах школы была уверена, что очень худая, но, начав работать над «Друзьями», осознала, что выглядит не так, как ей казалось до этого. Она увидела на съемочной площадке Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в одежде, сравнила их фигуры со своей и осталась недовольна.

Материалы по теме:
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022
Как живет Билл Гейтс? Мытье посуды, тренировка памяти и другие секреты миллиардера, предсказавшего пандемию
Как живет Билл Гейтс?Мытье посуды, тренировка памяти и другие секреты миллиардера, предсказавшего пандемию
30 октября 2022
Тильде Суинтон — 62. Регулярный секс, голубая кровь и другие секреты молодости главной инопланетянки Голливуда
Тильде Суинтон — 62.Регулярный секс, голубая кровь и другие секреты молодости главной инопланетянки Голливуда
5 ноября 2022

Поначалу исполнительница роли Фиби списала этот факт на свое неумение выбирать одежду, потому попросила Энистон и Кокс сходить вместе с ней к дизайнеру по костюмам на примерку. Тогда она и поняла, что дело не только в неудачно подобранном наряде. По словам Кудроу, это было настолько неприятно, что она решила, что ей необходимо срочно сесть на диету и похудеть. «Я не пытаюсь сказать, что у меня был избыточный вес. Нет, его не было. Просто я понятия не имела об особенностях своей фигуры», — отметила она.

Принять себя со всеми достоинствами и недостатками Кудроу смогла, только когда стала старше. В настоящее время она сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы сохранить свое тело гибким и здоровым, но не пытается полностью перекроить его ради стандартов красоты.

Ранее сообщалось, что Кудроу исполнит главную роль в сериале «Бандиты во времени» новозеландского режиссера Тайки Вайтити. Основой проекта стал одноименный фильм Терри Гиллиама 1981 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил об обнаружении в Турции крупного месторождения нефти
Туристам запретили пить пиво в традиционной одежде мусульманской страны
Подсчитаны доходы России от нефти и газа
Седокова пришла на годовщину свадьбы Джигана в латексном платье с декольте
Воевавшего за Киев французского солдата захотели отправить домой
На Украине заявили о нежелании цивилизованных стран атаковать Россию
Жители Подмосковья стали реже интересоваться одним видом недвижимости
Туристы на американском портале причислили Россию к опаснейшим странам мира
Похитившего почти 100 тысяч рублей из российских банкоматов инкассатора осудят
В WhatsApp появится новый тип сообщений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.