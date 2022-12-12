Звезда «Друзей» рассказала о переживаниях из-за коллег на съемках сериала

Актриса Лиза Кудроу считала себя толстой и хотела похудеть во время съемок «Друзей»

59-летняя американская актриса и звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу рассказала, что во время съемок сериала «Друзья» считала себя толстой и постоянно хотела похудеть, чтобы соответствовать своим коллегам по проекту. О переживаниях артистки из-за восприятия собственной фигуры сообщило издание People.

Кудроу призналась, что в старших классах школы была уверена, что очень худая, но, начав работать над «Друзьями», осознала, что выглядит не так, как ей казалось до этого. Она увидела на съемочной площадке Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в одежде, сравнила их фигуры со своей и осталась недовольна.

Поначалу исполнительница роли Фиби списала этот факт на свое неумение выбирать одежду, потому попросила Энистон и Кокс сходить вместе с ней к дизайнеру по костюмам на примерку. Тогда она и поняла, что дело не только в неудачно подобранном наряде. По словам Кудроу, это было настолько неприятно, что она решила, что ей необходимо срочно сесть на диету и похудеть. «Я не пытаюсь сказать, что у меня был избыточный вес. Нет, его не было. Просто я понятия не имела об особенностях своей фигуры», — отметила она.

Принять себя со всеми достоинствами и недостатками Кудроу смогла, только когда стала старше. В настоящее время она сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы сохранить свое тело гибким и здоровым, но не пытается полностью перекроить его ради стандартов красоты.

Ранее сообщалось, что Кудроу исполнит главную роль в сериале «Бандиты во времени» новозеландского режиссера Тайки Вайтити. Основой проекта стал одноименный фильм Терри Гиллиама 1981 года.