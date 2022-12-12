Информация о вырытых на пляже в Крыму окопах оказалась недостоверной

Сообщения об окопах на пляже в поселке Черноморское оказались недостоверными

Информация о вырытых окопах на пляже в крымском поселке Черноморское оказалась недостоверной.

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в поселке Черноморское на пляже роют окопы и дежурит полиция. Уточняется, что кадры, на которых запечатлены ямы, прислал подписчик канала.

При этом в июле агентство «Крым.Информ» сообщало, что власти региона определили исполнителя работ по благоустройству набережной в поселке Черноморское. В распоряжении уточняется, что капремонт следует выполнить до конца текущего года. Подрядчик должен провести весь объем работ самостоятельно – без привлечения субподрядчиков, соисполнителей.

Отмечается, что подобные работы проводятся как правило в зимнее время, когда курортные районы не переполнены отдыхающими. Кроме того, по данным СМИ, окопы никогда не сооружаются на пляжном песке вблизи воды. Такая позиция является крайне невыгодной и уязвимой перед лицом врага.

Представитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал информацию о рытье окопов в Крыму фейковой. «Фейк-агентство публикует фотографии реконструкции городской набережной в Черноморском (Крым), выдавая это за рытье окопов. Окопы по колено и шириной в две лопаты, в песке», — написал он.

Соответствующая информация получила широкое распространение среди украинских СМИ и в соцсетях. При этом ряд пользователей назвали эти данные недостоверными.