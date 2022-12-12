Лукашенко предложил «помахать рукой» ушедшим компаниям и «перекреститься»

Лукашенко предложил «помахать рукой» ушедшим из Белоруссии компаниям и «перекреститься»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил «помахать рукой» ушедшим из республики компаниям и «перекреститься». Его слова передает БЕЛТА.

«Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня это в основном из недружественных стран и прочих, ушли — помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность», — сказал глава государства во время рассмотрения кадровых вопросов.

Лукашенко напомнил случай с американским брендом фастфуда «Макдоналдс» и отметил, что это уже белорусское предприятие. «Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы», — сказал он. По словам президента, он бы «поснимал головы с ответственных людей», если компания забрала бы активы из Белоруссии.

Ранее Лукашенко поблагодарил Бога за уход из страны компании «Макдоналдс». Глава государства призвал соотечественников «питаться своим» и «не бросаться на заморское». Как он утверждает, многие граждане стали «ахать» и «охать» по поводу ухода западного бренда с белорусского рынка.