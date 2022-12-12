Россиянка в больнице проломила голову годовалому ребенку из-за громкого плача

В больнице под Челябинском мать проломила голову годовалому сыну из-за громкого плача

В Чебаркуле полицейские задержали мать, избившую годовалого ребенка из-за громкого плача. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

О преступлении стражам порядка стало известно от заведующего детским отделением районной больницы. Утром 9 декабря врачи диагностировали у малыша перелом свода и основания черепа, рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. После этого ребенка перевели в реанимацию.

Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что накануне вечером 27-летняя мать, разозлившись из-за плача сына, сначала несколько раз ударила его, а затем с силой бросила на пол, проломив ему голову. Уточняется, что фигурантка и ее сын находились на лечении с 9 ноября из-за того, что ребенок заболел ОРВИ.

Позже стало известно, что инцидент в больнице — не первый случай, когда россиянка била малыша. В мае этого года в дежурную часть обратилась родственница молодой матери и сообщила, что та нанесла телесные повреждения своему сыну. После этого в отношении россиянки составили протоколы и оштрафовали. В июле полицейские узнали, что мать вновь избила ребенка. После этого в отношении нее возбудили дело о нанесении побоев, в ноябре оно было направлено в суд.

«В рамках расследования женщина направлялась на судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой была поставлена на учет», — добавили в ГУ МВД по Челябинской области.

При этом и в первый, и во второй раз полицейские направляли информацию о жестоком поведении женщины в органы системы профилактики, однако никаких мер принято не было.

После случая в больнице в отношении матери возбудили дело о покушении на убийство. 11 декабря ее поместили в СИЗО. Также было начато расследование по делу о халатности в отношении неустановленных сотрудников органов опеки.

Как рассказала «Ленте.ру» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, ход расследования обоих уголовных дел взят на контроль прокуратурой.

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. За его жизнь борются врачи.