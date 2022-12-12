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20:49, 12 декабря 2022Силовые структуры

Российский судья сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

СКР завершил расследование дела судьи в отставке о смертельном ДТП в Краснодаре

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела судьи Краснодарского краевого суда в отставке Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигуранту вменяются статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека) и 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в апреле 2020 года в Краснодаре судья за рулем автомобилем Toyota совершил наезд на велосипедиста, который передвигался по его полосе движения. Захарчевский скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. От полученных травм велосипедист скончался в больнице.

Судье избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, его имущество арестовано.

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Любовь Ширижик
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