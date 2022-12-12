Плотник ослеп и впал в кому из-за занозы

The Sun: в Англии мужчина засадил занозу на работе и заразился бактериальным менингитом

30-летний Дэйв Паркин, житель английского города Сент-Остелл, графство Корнуолл, едва не погиб из-за занозы, впал в кому и ослеп. Об этом сообщает The Sun.

Паркин, работавший плотником, в 2020 году занозил руку. Спустя некоторое время он начал мучиться от головной боли и обратился к врачу. По словам Паркина, врач поставил ему неправильный диагноз, решив, что тот потянул мышцу в спине, что якобы и вызывало головную боль.

Пациента отправили домой, однако за ночь его состояние резко ухудшилось. Деревянная щепка, застрявшая в руке Паркина, загноилась, в результате чего он заразился бактериальным менингитом и перенес инсульт. Помимо этого, у Паркина возник сепсис, абсцесс легких и пневмония. Врачи ввели пациента в медикаментозную кому и подключили к системе жизнеобеспечения.

Благодаря усилиям медиков пациент выжил и пошел на поправку. Вскоре его выписали из больницы. Несмотря на выздоровление, он частично ослеп и навсегда получил инвалидность. В течение двух лет после произошедшего Паркин и его семья пытались восстановить его психическое здоровье, он переживал, что никогда не сможет заниматься любимым делом. «Я не могу избавиться от чувства вины, но я полагаю, что это часть родительской жизни», — говорит мать Дэйва. Паркин посещает психолога и утверждает, что ему стало легче.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 45-летний Даррен Спенс лишился обеих ног после того, как поранил руку. Он порезался во время работы с машиной для измельчения картона на складе.

