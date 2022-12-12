Вильфанд назвал срок возвращения в Москву «зимнего режима погоды»

Вильфанд предупредил о возвращении в Москву «зимнего режима погоды» в четверг

В Москве резко похолодает в четверг, 15 декабря. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в середине недели температура воздуха начнет снижаться. В Среду она опустится до минус 3-5 градусов, в четверг — до минус 10. В пятницу температура остановится в коридоре минус 6 — минус 1 градус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за 12 часов в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков. До этого он предупреждал, что Москву накроет тропический ливень. По его словам, в столице выпадет «небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков».