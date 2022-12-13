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17:13, 13 декабря 2022Экономика

Импорт товаров в Россию сократился

ЮНКТАД: импорт товаров в Россию сократился на 17 процентов в третьем квартале 2022 года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Импорт товаров в Россию в третьем квартале (июль-сентябрь) 2022 года сократился на 17 процентов в годовом выражении, а экспорт вырос на 1 процент, свидетельствуют данные отчета Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

При этом по сравнению со вторым кварталом (апрель-июнь) импорт, напротив, увеличился, а экспорт резко сократился. В июле-сентябре 2022 года в Россию было ввезено на 26 процентов больше товаров, чем в апреле-июне, однако продажи российской продукции иностранным покупателям оказались на 13 процентов меньше.

«Тенденции импорта и экспорта некоторых крупнейших торговых экономик мира дополнительно иллюстрируют тенденции роста торговли в третьем квартале 2022 года. За исключением Российской Федерации, торговля товарами во всех крупных экономиках была значительно выше уровня годичной давности», — указали аналитики ЮНКТАД.

Организация ожидает, что в 2022 году мировая торговля достигнет рекордных объемов в 32 триллиона долларов в первую очередь за счет мощного роста в первой половине года.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что в России согласовали проект указа президента, описывающий механизм противодействия принятому Евросоюзом, США и Австралией потолку цен на нефть. Согласно документу, запрещается продажа нефти, если в контракте фигурирует страна-получатель, присоединившаяся к потолку цен.

Помимо этого, запрещается экспорт сырья, если в договоре лимит стоимости выступает в качестве условия или устанавливаются цены, равные потолку. Также в документе значится пункт, который позволяет обходить запреты на проведение сделок, но только при согласовании с правительством.

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Софья Ермакова
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