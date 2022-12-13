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17:23, 13 декабря 2022Культура

Умер кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев

Кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев умер в 84 года
Армен Медведев

Армен Медведев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Умер российский кинокритик, продюсер и педагог Армен Медведев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Союза кинематографистов.

Причина смерти бывшего главы Госкино Медведева не уточняется. Ему было 84 года.

Медведев родился 28 мая 1938 года в Москве. В возрасте 26 лет он возглавил Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР, а через два года получил должность главреда журнала «Советский фильм». Позже он также руководил журналом «Искусство кино». В 1992-1999 годах кинокритик был председателем Госкино.

Медведев преподавал на киноведческом факультете ВГИКа, читал лекции на Высших курсах сценаристов и режиссеров, выпускал книги. Среди них — «Очерки об актерах», «Кто он?» и «Десятая муза». В качестве продюсера работал над фильмами «Хрусталев, машину!» и «Трое и Снежинка». Кинокритик дважды был удостоен премии «Ника», а в 1995 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Евгений Шульгин
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