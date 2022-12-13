В России предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов

РБК: исследователи РАНХиГС предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов

Действия правительства по ограничению цен на социально значимые продукты имеют положительный результат в основном в части психологического эффекта. Таковы результаты исследования состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах РАНХиГС, пишет РБК.

Документ подготовлен центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований академии. Исследователи считают, что сам перечень социально значимых продуктов необходимо пересматривать.

Эксперты предлагают исключить из перечня продукты, которые входят в рацион обеспеченных семей — речь идет о говядине. Помимо этого, предлагается исключить импортные продукты — например, яблоки, или тот провиант, что занимает в бюджете семей наименьшую долю.

Ранее сообщалось, что стоимость популярного на новогоднем столе у россиян крабового сала за год выросла на 10 процентов. Выросла также и стоимость приготовления салата мимоза. Продукты для нее обойдутся в 344,6 рубля, это на 8 процентов больше, чем в прошлом году.