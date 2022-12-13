Маск пообещал отобрать все старые синие галочки в Twitter

Илон Маск заявил, что все старые синие галочки в Twitter будут удалены из-за коррупции

Все учетные записи с ранее выданными синими галочками верификации в социальной сети Twitter лишатся этого значка. Об этом заявил новый владелец платформы американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в своем аккаунте.

Он отметил, что значки верификации были выданы «коррумпированным и бессмысленным» способом.

По его словам, изменения займут несколько месяцев.

Ранее стало известно о перезапуске продажи подписок Twitter Blue. Система будет ставить синюю галочку после проверки учетной записи. Twitter Blue — это платная месячная подписка, которая дает подписчикам доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.