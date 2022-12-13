Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:34, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Маск пообещал отобрать все старые синие галочки в Twitter

Илон Маск заявил, что все старые синие галочки в Twitter будут удалены из-за коррупции

Фото: Twitter

Все учетные записи с ранее выданными синими галочками верификации в социальной сети Twitter лишатся этого значка. Об этом заявил новый владелец платформы американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в своем аккаунте.

Он отметил, что значки верификации были выданы «коррумпированным и бессмысленным» способом.

По его словам, изменения займут несколько месяцев.

Ранее стало известно о перезапуске продажи подписок Twitter Blue. Система будет ставить синюю галочку после проверки учетной записи. Twitter Blue — это платная месячная подписка, которая дает подписчикам доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский перечислил три шага для наступления мира на Украине
Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения
Маск пообещал отобрать все старые синие галочки в Twitter
Приговорившая Бута судья признала его задержание частью операции властей США
Живущий в России испанец перечислил перенятые им у русских приятные привычки
США отправили Украине первую партию энергооборудования
США предрекли рост напряженности в отношениях с Европой
Пушилин назвал процент освобожденной от ВСУ территории ДНР
Финансист назвал лучший способ распорядиться 13-й зарплатой
Мужчина изнасиловал спящую соседку и попался
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.