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20:44, 13 декабря 2022Путешествия

Не знавшая о беременности туристка неожиданно родила в туалете самолета

NYP: не знавшая о беременности женщина внезапно родила в самолете авиакомпании KLM

Фото: Ahmed Syed / Unsplash

Не знавшая о беременности туристка по имени Тамара пошла в туалет в самолете и неожиданно родила ребенка. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера нидерландской авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, следовавшего из Эквадора в Испанию с пересадкой в Нидерландах в четверг, 8 декабря.

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Пассажирка рассказала, что у нее не было никаких признаков беременности, поэтому внезапное появление ребенка на свет стало для нее настоящим сюрпризом. «За несколько часов до приземления в Нидерландах у женщины заболел живот, и она решила сходить в туалет. К ее большому удивлению, после двух схваток у нее на руках вдруг оказался ребенок, — говорится в публикации. — Тамара понятия не имела, что беременна, и была ошеломлена этим событием».

После неожиданных родов новоиспеченной матери помогли два врача и медсестра из Австрии, находившиеся на борту самолета. Женщина решила назвать сына Максимилиано в честь одного из пассажиров, который был рядом с ней после родов. Когда воздушное судно приземлилось в аэропорту Схипхол, женину с ребенком встретила бригада врачей и отвезла в городскую больницу Харлема Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Сейчас мать и новорожденный младенец чувствуют себя хорошо.

Ранее британском аэропорту 30-летняя женщина, путешествующая с ребенком, не смогла пронести в самолет грудное молоко из-за правил безопасности. Путешественница призналась, что сцеживала молоко в течение трех дней перед вылетом, и расплакалась, когда служба безопасности аэропорта задержала ее на пункте досмотра.

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Валентина Процкова
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