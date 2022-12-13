Брендан Фрейзер рассказал о неудобствах на съемках фильма «Кит» Аронофски

Актер Брендан Фрейзер рассказал о жарком костюме на съемках фильма «Кит» Даррена Аронофски

Актер Брендан Фрейзер рассказал о своем многослойном гриме и тяжелом костюме, которые ему пришлось носить во время съемок фильма «Кит» режиссера Даррена Аронофски. Его слова передает ScreenRant.

Как отмечает издание, актеру наносили на лицо несколько фунтов грима. Помимо этого, Фрейзер, исполнивший роль 272-килограммового персонажа, носил неудобный жаркий костюм, который был оборудован системой охлаждения.

«Были отдельные части [костюма], в которые меня "запрягали". Ноги напоминали сапоги и доходили до середины бедра. Под этими частями был костюм, состоящий из нескольких слоев, оборудованный системой охлаждения — как у гонщиков. В него были встроены трубки, через которые проходила холодная вода. Было настоящим испытанием найти правильную для тела температуру. Мое тело плавилось [под этим костюмом]», — поведал исполнитель главной роли в картине.

В фильме «Кит» Фрейзер играет учителя английского языка Чарли. Согласно сюжету, прикованный к инвалидному креслу и страдающий от ожирения герой проводит онлайн-курсы с выключенной камерой и все время ест, чтобы заглушить боль от потери любви всей его жизни — бывшего ученика Алана. Одновременно он пытается восстановить отношения с 17-летней дочерью.

Ранее Брендан Фрейзер отказался посещать «Золотой глобус» из-за харассмента.