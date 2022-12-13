В российском городе из-за убийства девушки возьмут анализ ДНК у тысяч мужчин

У тысяч мужчин Железногорска возьмут анализ ДНК из-за убийства 16-летней девушки

Тысячи проживающих в городе Железногорск (Красноярский край) мужчин проверяют на причастность к убийству 16-летней девушки, тело которой обнаружили минувшим летом. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, у мужчин берут образцы буккального эпителия (мазки с внутренней стороны щеки) для сравнительного анализа по ДНК. Поводом для проверки стало расследование гибели 16-летней Марии. 30 июля она ушла праздновать день города, но домой не вернулась. Тело девушки с признаками насильственной смерти 4 августа нашли на берегу озера в Парке культуры и отдыха Железногорска.

«Розыск по горячим следам результатов не принес. Для раскрытия преступления было принято решение о массовой проверке жителей города. Причем сразу после получения результата материал будет уничтожен и не будет использоваться для проверки на другие преступления», — рассказал источник.

По предварительным данным, речь идет примерно о 15 тысячах человек — из 83 тысяч жителей города. Юлия Арбузова, официальный представитель ГСУ СКР по Красноярскому Краю и Республике Хакасия, в беседе с «Лентой.ру» подтвердила информацию о проверке мужского населения города. Вместе с тем она не стала называть точное число мужчин, подлежащих проверке, сославшись на интересы следствия.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности за совершение данного преступления. У определенных категорий мужчин в городе Железногорске получены образцы буккального эпителия для проведения сравнительных молекулярно-генетических экспертиз», — сообщила Юлия Арбузова.

Подобным способом в 2010 году удалось вычислить «Ангарского маньяка» Михаила Попкова — жители Ангарска сдавали материал на анализ. Было получено свыше семи тысяч результатов, и среди них единственный положительный — как раз от Попкова. В 2018 году жители города Тулун также массово сдавали анализ на ДНК в связи с поисками «Тулунского маньяка» Павла Шувалова — было получено свыше 15 тысяч результатов, в том числе — и от него самого.

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