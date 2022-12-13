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06:45, 13 декабря 2022Россия

Пушилин оценил ситуацию на линии фронта

Денис Пушилин заявил о продвижении на Угледарском, Марьинском и других направлениях
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Обстановка на линии фронта сложная, но есть продвижение на Угледарском, Марьинском, других направлениях. Такую оценку ситуации дал в интервью РИА Новости и. о. главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы», — заявил Пушилин, подчеркнув, что «каждые 50-100-200 метров играют порой существенную роль при освобождении населенных пунктов».

Кроме того, бои постоянно происходят на Марьинском направлении. «Противник продолжает подтягивать резервы, пытается отбить те позиции, которые потерял», — рассказал Пушилин. По его словам, российские войска отбивают контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвигаются в саму Марьинку. Также есть продвижение и на Первомайском, Майорском и Артемовском направлениях.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что от ВСУ освобождено более 50 процентов территории ДНР. При этом процент освобожденного населения гораздо больший, отметил он. Врио главы республики подчеркнул, что задачей военных является освобождение «всей территории ДНР в конституционных границах».

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Марина Совина
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