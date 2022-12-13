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05:07, 13 декабря 2022Россия

Пушилин назвал процент освобожденной от ВСУ территории ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении более половины территории республики от ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости назвал процент освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории республики.

По его словам, освобождено более 50 процентов территории ДНР. При этом процент освобожденного населения гораздо больший, отметил Пушилин.

Врио главы республики подчеркнул, что задачей военных является освобождение «всей территории ДНР в конституционных границах». «Наши подразделения делают все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее», — заверил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил о продвижении российских сил в Донбассе. По словам Пушилина, российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, что «на одних участках это 100-200 метров в день», а в других местах «важны и какие-то там 10-20 метров».

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