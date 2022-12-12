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01:46, 12 декабря 2022Россия

Пушилин заявил о продвижении российских сил в Донбассе

Пушилин: российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении российских сил в Донбассе. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пушилина, российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, что «на одних участках это 100-200 метров в день», а в других местах «важны и какие-то там 10-20 метров».

Отмечается, что на данный момент Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут бои за Артемовск, который находится под контролем украинских сил и является важным транспортным узлом для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Ранее Пушилин рассказал, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) помогают противодействовать ВСУ на авдеевском направлении. Так, беспилотники получили данные, которые помогли отразить попытку контратаки ВСУ в районе села Водяного.

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Марина Совина
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