В ДНР рассказали о роли дронов на авдеевском направлении

Офицер НМ ДНР заявил, что БПЛА помогли отразить атаку ВСУ на авдеевском направлении

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) помогают противодействовать Вооруженным силам Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. О роли дронов рассказал офицер-танкист Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Кубок», его цитирует РИА Новости.

По его словам, беспилотники получили данные, которые помогли отразить попытку контратаки ВСУ в районе села Водяного.

«15 единиц техники привлёк противник, из них было 4 единицы сожжено», — заявил он.

Ранее стало известно о положении Вооруженных сил (ВС) России на авдеевском направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск, однако для освобождения Авдеевки необходимо взять под контроль все населенные пункты вокруг города.