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12:24, 29 ноября 2022Россия

Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на авдеевском направлении

Глава ДНР Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России на авдеевском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Позиции Вооруженных сил (ВС) России на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) после освобождения населенного пункта Опытное продолжают улучшаться. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, для освобождения Авдеевки необходимо освободить все малые населенные пункты вокруг города. «Эта работа продолжается. С учетом освобождения Опытного, позиции у ребят очень серьезно улучшились», — подчеркнул Пушилин.

18 ноября Министерство обороны сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Опытное, находящийся в Донецкой народной республике. При помощи ударов российской артиллерии и штурмовых групп все контратаки были отражены, а подразделения Вооруженных сил Украины отброшены на исходные позиции, добавили в ведомстве.

15 ноября стало известно, что российские войска в ходе наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Павловка, находящийся в ДНР.

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Сергей Истомин
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