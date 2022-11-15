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13:20, 15 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о взятии Павловки в ДНР

Минобороны заявило, что российские войска взяли под контроль Павловку в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские войска в ходе наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 15 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе боев за село Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, а также 1400 украинских солдат.

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Ранее командир отряда чеченского специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов объяснил значение контроля над этим населенным пунктом. По его словам, взятие села поможет российским войскам в дальнейшем наступлении на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Никита Абрамов
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