Минобороны заявило о взятии Павловки в ДНР

Минобороны заявило, что российские войска взяли под контроль Павловку в ДНР

Российские войска в ходе наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 15 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе боев за село Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, а также 1400 украинских солдат.

Ранее командир отряда чеченского специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов объяснил значение контроля над этим населенным пунктом. По его словам, взятие села поможет российским войскам в дальнейшем наступлении на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).