Командир спецназа «Ахмат» объяснил значение контроля над Павловкой
Командир отряда чеченского специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов объяснил значение контроля над населенным пунктом Павловка. Слова Алаудинова приводит издание MK.RU.
Алаудинов заявил, что взятие Павловки поможет российским войскам в дальнейшем наступлении на позиции Вооруженных сил Украины.
«Она станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств», — заявил он.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль село Павловка, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры с места событий опубликованы в Telegram-канале WarGonzo. Установить контроль над населенным пунктом удалось подразделениям Тихоокеанского флота (ТОФ) и МВД ДНР.