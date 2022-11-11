Командир спецназа «Ахмат» объяснил значение контроля над Павловкой

Командир «Ахмата» Алаудинов: контроль над Павловкой поможет в дальнейшем наступлении

Командир отряда чеченского специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов объяснил значение контроля над населенным пунктом Павловка. Слова Алаудинова приводит издание MK.RU.

Алаудинов заявил, что взятие Павловки поможет российским войскам в дальнейшем наступлении на позиции Вооруженных сил Украины.

«Она станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль село Павловка, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры с места событий опубликованы в Telegram-канале WarGonzo. Установить контроль над населенным пунктом удалось подразделениям Тихоокеанского флота (ТОФ) и МВД ДНР.