Российские военные взяли под контроль Павловку

WarGonzo опубликовал кадры из взятой под контроль российскими военными Павловки

Российские военные взяли под контроль село Павловка, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры с места событий опубликованы в Telegram-канале WarGonzo.

Уточняется, что установить контроль над населенным пунктом удалось подразделениям Тихоокеанского флота (ТОФ) и МВД ДНР. На опубликованных снимках видно, как военные поднимают российский флаг над одним из зданий.

В WarGonzo указали, что село перешло под контроль российской армии накануне Дня полиции. «Примечательно, что представители этого ведомства сыграли одну из ключевых ролей в этой штурмовой операции», — отметили военкоры проекта.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. Комментируя происходящее, Пушилин пояснил, что без полного занятия Павловки будет крайне затруднительно продвинуться и взять под контроль Угледар, чтобы впоследствии отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) и от Донецка.