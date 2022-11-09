В ДНР заявили о тяжелых боях в районе Павловки

Врио главы ДНР Пушилин заявил о тяжелых боях в районе села Павловка

В районе села Павловка в Донецкой народной республике (ДНР) продолжаются тяжелые бои. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

Он заявил, что без полного занятия Павловки будет крайне затруднительно продвинуться и взять под контроль Угледар, чтобы впоследствии отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) и от Донецка.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал видео с морскими пехотинцами из 155-й бригады Тихоокеанского флота, которые находятся под Павловкой. По словам бойцов, ситуация в районе села остается тяжелой, есть потери, однако войска продвигаются вперед.