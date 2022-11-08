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09:37, 8 ноября 2022Россия

Появилось видео с находящимися под Павловкой морпехами из 155-й бригады

Олег Кожемяко опубликовал видео с морпехами из 155-й бригады, находящимися под Павловкой

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал видео с морскими пехотинцами из 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ), которые находятся под Павловкой Донецкой области. Соответствующие кадры размещены в его Telegram-канале.

На появившихся кадрах военнослужащие говорят, что ситуация в Павловке тяжелая, потери есть, однако войска продвигаются вперед. Кроме того, военный из добровольческого отряда «Тигр» на видео рассказал, что они вышли из Павловки на время по ротации для пополнения припасов.

«Прошла информация, якобы 155-й бригады, нашего отряда (добровольческого отряда «Тигр» — прим. «Ленты.ру»), больше не существует. Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет», — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что потери морпехов 155-й бригады в боях под Павловкой не превышают одного процента боевого состава. В ведомстве раскрыли, что семь процентов морпехов 155-й бригады были ранены. При этом значительная часть солдат уже вернулась в строй.

7 ноября в соцсетях распространилась информация о том, что морская пехота 155-й бригады ТОФ записала обращение к приморскому губернатору. В обращении говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки в ДНР. В связи с этим морская пехота попросила главу Приморья обратиться в Минобороны России и разобраться в сложившейся ситуации.

Анна Щербакова
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