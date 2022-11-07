Минобороны раскрыло потери 115-й бригады морпехов в боях под Павловкой

МО РФ сообщило, что потери морпехов 155-й бригады не превышают 1% боевого состава

Потери морпехов 155-й бригады в боях под Павловкой Донецкой области не превышают одного процента боевого состава. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве раскрыли, что семь процентов морпехов 155-й бригады были ранены. При этом значительная часть солдат уже вернулась в строй. Избежать серьезных потерь удалось за счет грамотных действий командиров.

В Минобороны уточнили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении и продвинулись на глубину до пяти километров.

До этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко подтвердил потери в 155-й бригаде морпехов под Павловкой. Он отметил, что потери в рядах бойцов есть, однако они значительно преувеличены.

7 ноября в соцсетях появилась информация, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к приморскому губернатору Кожемяко. В обращении говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки в ДНР. В связи с этим морская пехота попросила главу Приморья обратиться в Минобороны России и разобраться в сложившейся ситуации.

28 марта президент России Владимир Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская».