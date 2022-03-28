Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин присвоил звание гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны

Президент РФ Путин присвоил звание гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны

Фото: Mikhail Klimentyev / AP

Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейских бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Отмечается, что глава государства присвоил 155 отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования за героизм, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.

Кроме того, звание гвардейской было присвоено 126 отдельной бригаде береговой обороны. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 28 марта.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание героя Российской Федерации командиру батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Жоге, известному под позывным Воха, погибшему в Волновахе 5 марта. Уточняется, что Жога был преемником основателя и экс-командира «Спарты» Арсения Павлова, известного под позывным Моторола и убитого в Донецке в 2016 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Комментарии отключены
Последние новости
Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу
Раскрыто содержимое подарков победителей «Оскара» на 14 миллионов рублей
83-летний моряк решил в одиночку пересечь Тихий океан
Украина назвала дату и время начала очных переговоров в Турции
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму из-за конфликтов с соседями
В московском ТЦ охранники подрались с приезжими
Путин присвоил звание гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны
Ксения Бородина объяснила отказ рекламировать российские бренды
Вяльбе поставила НХЛ в пример международным спортивным организациям
Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.