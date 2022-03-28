Президент РФ Путин присвоил звание гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны

Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейских бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Отмечается, что глава государства присвоил 155 отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования за героизм, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.

Кроме того, звание гвардейской было присвоено 126 отдельной бригаде береговой обороны. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 28 марта.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание героя Российской Федерации командиру батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Жоге, известному под позывным Воха, погибшему в Волновахе 5 марта. Уточняется, что Жога был преемником основателя и экс-командира «Спарты» Арсения Павлова, известного под позывным Моторола и убитого в Донецке в 2016 году.