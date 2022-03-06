Путин присвоил звание Героя России преемнику Моторолы Владимиру Жоге посмертно

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя Российской Федерации командиру батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Жоге, известному под позывным Воха, который погиб в Волновахе 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — говорится в заявлении.

Жога был преемником основателя и бывшего командира «Спарты» Арсения Павлова, известного под позывным Моторола и убитого в Донецке в октябре 2016 года.

5 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Жога погиб 5 марта в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Он добавил, что подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя республики.

