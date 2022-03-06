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Путин присвоил звание Героя России преемнику Моторолы Владимиру Жоге посмертно

Путин присвоил звание героя РФ командиру батальона ДНР «Спарта» Владимиру Жоге посмертно
Владимир Жога

Владимир Жога. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя Российской Федерации командиру батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Жоге, известному под позывным Воха, который погиб в Волновахе 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — говорится в заявлении.

Жога был преемником основателя и бывшего командира «Спарты» Арсения Павлова, известного под позывным Моторола и убитого в Донецке в октябре 2016 года.

5 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Жога погиб 5 марта в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Он добавил, что подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя республики.

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Марина Совина
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