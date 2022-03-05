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В Волновахе погиб преемник Моторолы Воха

Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о гибели командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги, известного под позывным Воха.

По словам Пушилина, Жога погиб 5 марта в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Глава ДНР добавил, что подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя республики. «Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил», — прокомментировал Пушилин.

Жога был преемником основателя и бывшего командира «Спарты» Арсения Павлова, известного под позывным Моторола и убитого в Донецке в октябре 2016 года.

В феврале Жога вызывал на бой Владимира Кличко в ответ на сообщение бывшего профессионального боксера, что он записался в бригаду территориальной обороны Киева.

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Антон Похиляк
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