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Преемник Моторолы вызвал на бой Владимира Кличко

Комбат «Спарты» Жога вызвал бывшего боксера Кличко на бой в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Командир отдельного разведывательного батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Спарта» Владимир Жога, известный в Донбассе по позывному Воха, вызвал бывшего профессионального боксера Владимира Кличко на бой. Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Если Владимир это сделал всерьез (записался в бригаду территориальной обороны Киеваприм. «Ленты.ру»), а не для дешевого и псевдопатриотического пиара, я, как защитник Донбасса, приглашаю его на реальный бой, на реальном фронте. В районе Донецкого аэропорта, например», — уточнил преемник основателя «Спарты» Арсения Павлова (позывной Моторола).

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Выбор оружия — пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения — он оставил за Кличко. «Так что, Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах — милости просим. Все детали по нашему с вами бою готов обсудить абсолютно в любое время. Если же вы записались в тербат для того, чтобы набрать банальные политические очки, то остается лишь посочувствовать вашим поклонникам», — отметил Жога.

О решении Кличко вступить в бригаду территориальной обороны Киева ранее в феврале сообщил его брат, мэр Киева Виталий Кличко. Бригады формируются в каждой области республики из-за угрозы «вторжения» армии России. Такую тактику одобрил министр обороны Украины Алексей Резников, назвавший ее заменой военной мобилизации.

В последние месяцы в Киеве и на Западе все чаще звучат заявления о том, что Россия планирует вторгнуться на Украину. В Москве наличие каких-либо агрессивных планов в отношении республики отрицают.

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Варвара Кошечкина
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